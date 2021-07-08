Advertisements

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لتراخيص البناء طبقاً للاشتراطات البنائية الجديدة

الخميس 08/يوليو/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
Advertisements

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اجتماعه مع رؤساء المدن ومديري المراكز التكنولوجية والادارات الهندسية، الموقف التنفيذي بملف الاشتراطات البنائية الجديدة، والتى بدأ العمل بها بمدينة الفيوم بشكل تجريبي في الأول من شهر مايو الماضي، والجاري تطبيقها بداية هذا الشهر بباقى مدن المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والدكتور يوسف جمعة مدير مركز الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، ورؤساء مجالس المدن، ومدير المراكز التكنولوجية، ومدير عام التخطيط العمراني بالديوان العام، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة ضبط العمران، ومسئولي الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والتخطيط بمجالس المدن.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع تناول الوقوف على أخر إجراءات منظومة التراخيص بناءً على الاشتراطات البنائية الجديدة، وما تم اتخاذه حيال بعض المعوقات بشأن الربط بين المراكز التكنولوجية ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، وبحث ودراسة أفضل السبل لتفادي بعض الملاحظات على المنظومة الجديدة، وموقف طلبات استئناف الاعمال بالنسبة للتراخيص التى سبق فحصها من قبل لجنة مراجعة التراخيص.

وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية وضع الحلول العاجلة لكافة المشكلات التى قد تواجه التنفيذ، وتحليل كل جزئيات المنظومة لتلافي أي معوقات لتنفيذها، مشددًا على مسئولي المنظومة بكامل مراحلها الدقة في مراجعة الأعمال، وخاصة عمليات الرفع المساحي طبقًا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وخطوط التنظيم، والفصل التام بين طالب الخدمة ومقدمها، والتنسيق بين مختلف الجهات مع إخطار مجالس المدن قبل الشروع في الأعمال بإسبوعين من قبل المواطنين حال الحصول على الرخصة، موجهًا مسئولي الإدرات الهندسية باعداد تقرير ربع سنوي بما تم تنفيذه من أعمال مع المتابعة أولًا بأول، ومراعاة شروط الأمان والسلامة بموقع العمل.

وأكد محافظ الفيوم على العمل بمنظومة التراخيص الجديدة بناءً على المعطيات والشروط والضوابط الموجودة حاليًا، وعدم السماح بأية منشآت مشتركة بحيث يكون البناء لما رخص له بالفعل سواء سكني أو تجاري ولا يسمح للبناء المختلط "سكني تجاري" مع توحيد رسوم التراخيص، كما وجه المحافظ بحصر كافة الأراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية بالمدن، فضلًا عن حصر أرض المنتفعين بالحيز العمراني بيوسف الصديق والتابعة لملكية المراقبة العامة، كما وجه رؤساء مجالس المدن بإعداد بيان دقيق بعدد طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لكل مركز من مراكز المحافظة، والعمل على استيفاء الأوراق الخاصة بكل طلب خلال الفترة المقررة.

كما وجه محافظ الفيوم، مدير عام التخطيط العمراني بالديوان العام بسرعة موافاة مكتب الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكافة مدن المحافظة، فضلًا عن الحصر اليومي لأية ملاحظات قد تطرأ فى إجراءات الترخيص من قبل مسئولى المراكز التكنولوجية، مع النظر إلى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن، إضافة لرصد أية معوقات خلال الربط بين المراكز التكنولوجية ومركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، لتفادى أية مشكلات أولًا بأول، كما ناقش المحافظ التكليفات الصادرة بشأن ضبط منظومتي العمران والتراخيص من قبل وزارة التنمية المحلية، إضافة للتأكد من تدريب مسئولي المراكز التكنولوجية للعمل بتلك المنظومة.
محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لتراخيص البناء طبقاً للاشتراطات البنائية الجديدة
محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لتراخيص البناء طبقاً للاشتراطات البنائية الجديدة
محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لتراخيص البناء طبقاً للاشتراطات البنائية الجديدة
محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لتراخيص البناء طبقاً للاشتراطات البنائية الجديدة

أخبار تهمك

بشأن سد النهضة.. تعرف على مطالب مصر أمام مجلس الأمن

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

ضربة جديدة لجريزمان في واقعة الفيديو المسرب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

منذ نصف ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ ساعتين و 25 دقيقة

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقرر التخلص من نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

يورو 202 ينعش خزينة برشلونة بمبلغ 2.6 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. مدرب الزمالك يقرر الرحيل عن منصبه

منذ ساعة و نصف

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

02:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

03:54 م

رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

03:59 م

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

01:29 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي