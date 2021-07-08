عاجل.. العثور على جثة أستاذة جامعية في ظروف غامضة بالتجمع الأول

تم العثور على جثة سيدة في ظروف غامضة في إحدى شقق منطقة التجمع الأول.





وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا مفاداه العثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين صحته.





وبالفحص والتحريات، تبين أن الجثة لسيدة، تعمل أستاذة جامعية بإحدى الجامعات الخاصة، تبلغ من العمر 28 سنة، وتقيم داخل الشقة المشار إليها مستأجرة منذ نهاية شهر مايو الماضي.



