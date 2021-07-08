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عاجل.. العثور على جثة أستاذة جامعية في ظروف غامضة بالتجمع الأول

الخميس 08/يوليو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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تم العثور على جثة سيدة في ظروف غامضة في إحدى شقق منطقة التجمع الأول.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا مفاداه العثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين صحته.

وبالفحص والتحريات، تبين أن الجثة لسيدة، تعمل أستاذة جامعية بإحدى الجامعات الخاصة، تبلغ من العمر 28 سنة، وتقيم داخل الشقة المشار إليها مستأجرة منذ نهاية شهر مايو الماضي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم التحفظ على هاتفها وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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