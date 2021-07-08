Advertisements

وزيرة الثقافة تعلن عن فتح باب الاشتراك في الدفعة الثالثة من المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"

الخميس 08/يوليو/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
Advertisements


تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستكمالاً لنجاح المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" اعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فتح باب التقديم للدفعة الثالثة منها والتي تنفذ بمركز الحرف التراثية بالفسطاط التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب وذلك اعتبارا من السبت 10 يوليو الجاري . 



 قالت عبد الدايم إن المبادرة ساهمت في إعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها إلى جانب خلق جيل جديد من الحرفيين المهرة المدربين علي ايدي مجموعة من الخبرات العلمية والعملية ، مشيرة انها تهدف الى صون الهوية المصرية باعتبارها احد محاور استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، وأوضحت أن خريجي المبادرة شاركوا بأعمالهم المتميزة في العديد من المعارض المتخصصة التي اقيمت خلال الفترة الماضية منها معرض تراثنا الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة ومعرض ديارنا الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي. 




وجاءت شروط الالتحاق بالمبادرة 


كالتالى : 


ان يكوم عمر المتقدم من 18 إلي 45 عاما، للتدريب على إحدى الحرف التراثية "الخزف، الخيامية، أشغال نحاس( نقش ــ أركيت)، الحلي، التطعيم بالصدف وقشرة الخشب، مدة الدورة : ١٠ أشهر ( ٨ أشهر تدريب مقسمة علي مرحلتين " كل مرحلة ٤ أشهر"، و شهرين لمشروع التخرج على ان يتم التقديم من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالمبادرة على موقع صندوق التنمية الثقافية على اللينك التالي :


‏https://www.cdf.gov.eg/?q=content/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9 


أو تقديمها باليد بمقر مركز الحرف بالفسطاط "1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ـ مصر القديمة"، وتم تحديد آخر موعد لتلقى الطلبات ١٥ أغسطس   ٢٠٢١  وسيتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار من تنطبق عليه الشروط، من خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين . 



يتم التدريب على يد نخبة من الأساتذة والمتخصصين من كليات الفنون المختلفة بالإضافة إلى الحرفيين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمركز الفسطاط للحرف التراثية, كما يتضمن التدريب دورة متخصصة فى مجال التسويق وريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء.



يشار أنه سيتم تخريج الدفعة الأولى التي حصلت على منحة المشاركة في المبادرة خلال شهر سبتمبر القادم كما يستكمل تدريب الدفعة الثانية حتى إبريل من عام 2022 .

أخبار تهمك

يورو 202 ينعش خزينة برشلونة بمبلغ 2.6 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

منذ 33 دقيقة

ضربة جديدة لجريزمان في واقعة الفيديو المسرب

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رسميًا.. مدرب الزمالك يقرر الرحيل عن منصبه

منذ ساعة و نصف

الزمالك يقرر التخلص من نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 23 ساعة

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ حوالي 3 ساعات

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

02:00 م

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

03:36 م

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

03:54 م

رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

03:59 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي