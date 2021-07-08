وزير الطاقة الإماراتي: استئناف جميع العمليات اللوجيستية في ميناء جبل علي





قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، إن جميع العمليات اللوجستية في ميناء جبل علي قد استؤنفت.





وأكد المزروعي، استئناف العمليات اللوجيستية في ميناء جبل علي، مشددا على أن "أولويتنا الآن هي ضمان عدم تأثير الحادث على البيئة البحرية".





وقد أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن حريقا اندلع في سفينة في ميناء جبل علي بدبي، أمس خلال الليل، جراء انفجار في حاوية.





وقالت منى المري، المدير العام لمكتب دبي للإعلام، إن الحريق الذي وقع في أكبر مركز شحن في الشرق الأوسط نتج عن حاوية تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، ووصفته بأنه "حادث عادي".





وقالت الشرطة في دبي إن الانفجار ربما كان بسبب "الاحتكاك أو درجات الحرارة المرتفعة" خلال طقس الصيف الحار.





وقال مكتب إدارة السفن، إن السفينة كانت تستعد للرسو على رصيف "بعيدًا عن خط الشحن الرئيسي بالميناء".



