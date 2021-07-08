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قبل موقعة "الماراكانا".. ماذا يفعل منتخبي الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا؟

الخميس 08/يوليو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستضيف استاد "ماراكانا" الشهير المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا 2021، والتي ستجمع بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل، في مباراة مثيرة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.
تقام مباراة نهائي كوبا أمريكا 2021 بين الأرجنتين والبرازيل فجر الأحد المقبل، في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، والثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد "الماراكانا" بالبرازيل.

تاريخ مشاركات الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا

خاض منتخب الأرجنتين نهائي بطولة كوبا أمريكا 28 مرة طوال تاريخ مشاركاته بالبطولة، حصد اللقب 14 مرة ويحتل المركز الثاني بين المنتخبات الأكثر تتويجًا باللقب خلف منتخب أوروجواي صاحب الـ15 لقبا، بينما اكتفى بوصافة البطولة في 14 مناسبة أخرى.

وحال تتويج منتخب الأرجنتين بلقب النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا سوف يتساوى مع منتخب أوروجواي على رأس قائمة المنتخبات الأكثر حصدًا للقب البطولة برصيد 15 لقبًا لكل منهما.

أما منتخب البرازيل خاض نهائي بطولة كوبا أمريكا 20 مرة سابقة، حقق لقب البطولة 9 مرات آخرها كان عام 2019 ويحتل المركز الثالث بين المنتخبات الأكثر حصدا للقب البطولة، بينما اكتفى بوصافة البطولة في 11 مناسبة أخرى.

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