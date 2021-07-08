الرئيس العراقي يدعو للتواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية





أكّد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس أن ملف المياه يُعدّ مرتكزاً للأمن القومي العراقي يستدعي إيلاءه أولويةً قصوى على الصعيد الوطني في ظل التغيرات المناخية الحادة التي تواجه البلد والمنطقة والعالم ككل.





وشدد الرئيس صالح، خلال اجتماعه بوزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد ، على ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق.





وأكد على وجوب صيانة السدود وحماية المسطحات المائية والأهوار، وأهمية تأمين مستلزمات الريّ للمزارعين والفلاحين في عموم البلاد، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الريّ والإدارة المستدامة للمياه، ومواجهة أزمات التصحر والجفاف.



