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الرئيس العراقي يدعو للتواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية
الخميس 08/يوليو/2021 - 03:50 م
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أكّد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس أن ملف المياه يُعدّ مرتكزاً للأمن القومي العراقي يستدعي إيلاءه أولويةً قصوى على الصعيد الوطني في ظل التغيرات المناخية الحادة التي تواجه البلد والمنطقة والعالم ككل.
وشدد الرئيس صالح، خلال اجتماعه بوزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد ، على ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق.
وأكد على وجوب صيانة السدود وحماية المسطحات المائية والأهوار، وأهمية تأمين مستلزمات الريّ للمزارعين والفلاحين في عموم البلاد، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الريّ والإدارة المستدامة للمياه، ومواجهة أزمات التصحر والجفاف.
وقدّم وزير الموارد المائية العراقي استعراضاً بشأن خطط الوزارة في ملف المياه ومواجهة التحديات التي تكتنفها، إلى جانب الحوارات الجارية مع دول الجوار بشأن حصة العراق المائية.
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