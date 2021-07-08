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أقام علاقة محرمة مع خطيبته.. كواليس حرق شاب على يد 4 في التبين

الخميس 08/يوليو/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت تحريات المباحث عن تفاصيل جديدة فى واقعة العثور على جثة شاب محترقة داخل شقة سكنية بمنطقة التبين.

حيث تبين أن الشاب يبلغ من العمر 25 سنة ويدعي "كمال. م" وكانت توجد خلافات بينه وبين خطيبته وقد اكتشف أشقائها وجود علاقة غير شرعية بينهما، تدخل على إثرها زوج إحدى شقيقات خطيبته، ويوم الواقعة قام بالاتصال بالمجني عليه وعندما ذهب قامت ثلاثة سيدات شقيقات خطيبته وزوج أحدهن بالاشتراك مع خطيبته وقاموا بسكب البنزين عليه وحرق الجثة.

وورد بلاغ للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفاده وفاة شاب، في منزل خطيبته، وبالانتقال والفحص عثرت المباحث على جثة الشاب محترقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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حوادث حرق شاب بوابة الفجر الفجر

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