مقتل جندي تركي وإصابة أربعة آخرون إثر إطلاق نار على الحدود السورية





لقي جندي تركي مصرعه وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار من الجانب السوري للحدود مع ماردين الواقعة جنوبي شرق البلاد.

ووقع الهجوم، الذي لم تنسبه السلطات بعد لأي جهة، حينما كان الجنود يقومون بدوريات على المنطقة الحدودية على متن سيارة.

وأوضحت محافظة ماردين "جراء إطلاق النار على عربة عسكرية في خط سنيورت الحدودي يوم 7 يوليو، أصيب الرقيب جيهان جفتجيباسي في البطن وفقد السيطرة على المركبة لتتعرض لحادث".

وأسفر الحادث عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى وهو في وضع مستقر.