جيني إسبر ترد على متابعه حسدتها على الإقامة الذهبية:" يمكن عيشتك أحلى مني"





تعرضت النجمة السورية جيني إسبر، لحالة من التنمر والحسد، من قبل إحدى متابعيها، والتي اعترضت على كتابتها لكلمات حزينة.



وقالت جيني: لا نحس بقيمة الأشياء إلا ...لحظة نفقدها فهناك الأحباء الغائبون ..الأصدقاء الذين مضوا دون رجوع ..الوجوه التي اتعبها الرحيل .. والقلوب التي سقطت تحت وطأة الفراغ... والمشاعر التي تركناها لذبول ...ثمة أشياء نبحث عنها ... ولاتكون.



وردت عليها الفتاة قائلة خلال التعليقات: عايشة أحلى عيشة واخذتي إقامة بدبي وكل نهار بدولة ولسا زعلانه ومقهورة شو بدك اكتر من هيك الا هي حركات لحتى ماحدا يطرقك بالعين.



وردت الفنانة السورية عليها، قائلة إنها سعيدة بالإقامة وبنجاحاتها وشكرت الله، ثم طرحت عليها تساؤلاً مفادة أنه من الممكن أن تكون حياتها أسوأ من الحياة التي تعيشها الفتاة.





