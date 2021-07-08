عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

هدد واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بالرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري وذلك بسبب عدم مشاركته في المباريات خلال الفترة السابقة.





وبات محمود وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهددا بالرحيل عن المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.









وخرج وحيد من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء خلالفترة الأخيرة بسبب عدم قناعات الأخير بقدرات اللاعب مما جعله يقرر رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويبحث محمود وحيد عن عرض للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم، حيث يمتلك عرضين من الجيش وإنبي وسيتم حسم موقفه النهائي عقب نهائي دوري ابطال افريقيا المقرر له ١٧ يوليو الجاري بالمغرب.





ويلتقي الأهلي مع فريق المقاولون العرب اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب الذئاب بالقاهرة.