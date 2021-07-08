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رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

الخميس 08/يوليو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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يعد الفرنسي كيليان مبابي، من أبرز أهداف ريال مدريد هذه الفترة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.
ذكرت صحيفة abc، أن سان جيرمان يضع أمله في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل تعزيز صفوف الفريق.
وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن تعاقد سان جيرمان مع كريستيانو رونالدو، سيكون مفتاح انتقال مبابي لريال مدريد هذا الصيف.
ويعتمد رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس على موقف رئيس النادي، أندريا أنييلي، مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي، خورخي مينديز.
مينديز أخبر رئيس يوفنتوس مؤخراً، بأنه يملك عرضاً من باريس سان جيرمان، من أجل نقل موكله إلى النادي العاصمي.
وينتهي عقد كريستيانو رونالدو رفقة يوفنتوس في يونيو (حزيران) 2023، كما أن اللاعب يتحصل على راتب سنوي يصل إلى 28 مليون يورو صافية من الضرائب.
في حال تمكن سان جيرمان من التعاقد مع كريستيانو رونالدو، فإن النادي الفرنسي سيكون جاهز للموافقة على رحيل مبابي هذا الصيف، خوفاً من رحيله بشكل مجاني في الصيف المقبل، عند نهاية عقده مع الفريق.

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