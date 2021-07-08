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جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات حفل تكريم الأستاذة ميساء السيد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالجامعة، لبلوغها سن المعاش، بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وعدد كبير من عمداء الكليات والعاملين بالجامعة وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢١٧٨.

في مستهل كلمته أشاد الدكتور أحمد جابر شديد، بالجهود المضنية التي قدمتها الاستاذه ميساء السيد أحمد، طوال فترة خدمتها بالجامعة وأنها تعتبر خير مثال يحتذى به في الإخلاص في العمل والانضباط والعمل المشرف، كما أكد سيادته أن عدد الحضور الكبير لحفل التكريم يدل على تبادل الود والمحبة بين أ. ميساء السيد وجميع منسوبي الجامعة وعلى أنهم يكنون لها كل التقدير والاحترام.

وأشار الدكتورخالد عطا الله إلى أن الاستاذه ميساء السيد، تحظى باحترام وحب وتقدير جميع منسوبي الجامعة من عمداء ومديرين وإداريين وعمال، مؤكدا أنها من الشخصيات التي تعمل في صمت باجتهاد وتفاني في العمل.


كما أشاد الدكتور أيمن حلبة، بالجهود العظيمة التي قدمتها ميساء السيد في العمل وأنها كانت تبذل قصارى جهدها في خدمة الجامعة وذلك يدل على انتمائها الشديد للجامعة وإخلاصها في العمل.


وخلال كلمتها تقدمت الاستاذه ميساء بكل الشكر والتقدير لجميع الحاضرين على شعورهم النبيل تجاهها من خلال حرصهم على حضور الحفل وأعربت عن أمانيها بالتوفيق والنجاح الدائم لجميع زملائها، مؤكدة أنها تعتبرهم بمثابة أخوة وأبناء لها.

وخلال الحفل تناوب عدد من العمداء والمديرين والعاملين بالجامعة إهداء كلمات الشكر للأستاذة ميساء السيد أحمد.
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
جامعة الفيوم: تكرم مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة

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