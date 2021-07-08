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ثالث أيام كان السينمائي..جلسات تصوير شاركت بها "صوفي مارسو"

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ثالث أيام كان السينمائي..جلسات تصوير شاركت بها صوفي مارسو

شهدت مدينة كان الفرنسية فعاليات ثالث أيام مهرجان كان السينمائي الدولي، بإجراء جلسات تصوير صباحية لعدد من صناع السينما المشاركين بأعمال فنية هذه الدورة.

ونقلت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع "تويتر"، لقطات من جلسات تصوير لصناع فيلم TOUT S’EST BIEN PASSÉ، الفرنسي الدرامي، بشماركة نجمته "صوفي مارسو".

وجلسة تصوير لصناع فيلم THE VELVET UNDERGROUND، من إخراج Todd HAYNES.
ثالث أيام كان السينمائي..جلسات تصوير شاركت بها "صوفي مارسو"
ثالث أيام كان السينمائي..جلسات تصوير شاركت بها "صوفي مارسو"

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