Advertisements

الجيش الإسرائيلي يهدم منزل أسير فلسطيني في رام الله

الخميس 08/يوليو/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
Advertisements

فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الأسير الفلسطيني منتصر شلبي، الذي يتهم بتنفيذ عملية إطلاق نار عند حاجز زعترة في نابلس، ما أدى لمقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

واقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، بلدة ترمسعيا في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وحاصرت المنزل وأجبرت المواطنين القاطنين في المنازل المجاورة له على إخلائها، تمهيداً لهدمه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن قوات الجيش الإسرائيلي ”استخدمت براميل متفجرة لهدم المنزل حيث سمع دوي سلسلة انفجارات قبل انهيار المنزل بالكامل“.

وأشارت الوكالة إلى أن مواجهات اندلعت في محيط منزل الأسير شلبي، أطلقت خلالها قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه عدد من الشبان، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الأسير منتصر شلبي الذي يحمل الجنسية الأمريكية أثناء تواجده في بلدة سلواد شرق رام الله قبل شهرين، بعد اتهامه بالوقوف وراء عملية إطلاق النار على حاجز زعترة في نابلس.

وردت محكمة إسرائيلية في 23 حزيران/يونيو المنصرم التماساً قدمته عائلة الأسير شلبي لوقف قرار هدم منزلها، وصادقت على عملية الهدم.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن ”تفجير الاحتلال منزل الأسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، هو فعل هجمي، وسلوك إرهابي تمارسه عصابات إجرامية“.

أخبار تهمك

رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

يورو 202 ينعش خزينة برشلونة بمبلغ 2.6 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

منذ نصف ساعة

ضربة جديدة لجريزمان في واقعة الفيديو المسرب

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الزمالك يقرر التخلص من نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

بشأن سد النهضة.. تعرف على مطالب مصر أمام مجلس الأمن

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 4 ساعات

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. مدرب الزمالك يقرر الرحيل عن منصبه

منذ ساعة و نصف

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

02:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

03:54 م

رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

03:59 م

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

01:29 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي