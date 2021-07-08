الجيش الإسرائيلي يهدم منزل أسير فلسطيني في رام الله





فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الأسير الفلسطيني منتصر شلبي، الذي يتهم بتنفيذ عملية إطلاق نار عند حاجز زعترة في نابلس، ما أدى لمقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.





واقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، بلدة ترمسعيا في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وحاصرت المنزل وأجبرت المواطنين القاطنين في المنازل المجاورة له على إخلائها، تمهيداً لهدمه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.





وأفادت الوكالة الرسمية بأن قوات الجيش الإسرائيلي ”استخدمت براميل متفجرة لهدم المنزل حيث سمع دوي سلسلة انفجارات قبل انهيار المنزل بالكامل“.





وأشارت الوكالة إلى أن مواجهات اندلعت في محيط منزل الأسير شلبي، أطلقت خلالها قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه عدد من الشبان، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.





واعتقل الجيش الإسرائيلي الأسير منتصر شلبي الذي يحمل الجنسية الأمريكية أثناء تواجده في بلدة سلواد شرق رام الله قبل شهرين، بعد اتهامه بالوقوف وراء عملية إطلاق النار على حاجز زعترة في نابلس.





وردت محكمة إسرائيلية في 23 حزيران/يونيو المنصرم التماساً قدمته عائلة الأسير شلبي لوقف قرار هدم منزلها، وصادقت على عملية الهدم.



