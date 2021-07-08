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تعليم قنا: تكليف مسئول العهدة بالمبيت داخل مقر لجنة الامتحان

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على تكليف مسئول العهدة بالمبيت داخل مقر لجنة الامتحان حتى تتمكن شركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقا للجدول الزمني المعد.

وأضاف مدير تعليم قنا أن البابل شيت الخاص بالطلاب الممتحنين يجب تغليفه ووضعه في الحافظة الخاصة به بعناية شديدة حرصا على عدم العبث به أو تلف اي جزء منه يؤثر على نتيجة الطالب عند مسحه ضوئيا.

جاء ذلك في إطار الاجتماع الذي نظمته المديرية بقاعة الاجتماعات لمديري الإدارات ورؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة بحضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية واشرف محمد رئيس مركز توزيع الأسئلة ووفاء رشاد رئيس غرفة العمليات ومديري إدارات شئون الطلاب والعلاقات العامة والتوريدات والتوجيه المالي والإداري.

حيث أشار الوكيل إلى أن أعضاء الإدارة المكلفين بتنظيم دخول الطلاب يقتصر عملهم خارج مقار اللجان الامتحانية ولا يسمح لهم دخول اللجنة أو التدخل في عمل رئيس اللجنة، كما نبه على سرعة صرف السلف المقننة للوفاء باحتياجات اللجان من تصوير وأدوات مكتبية.

كما أكد الوكيل على الالتزام بالتعليمات الوزارية المتعلقة بسماح الطلاب باستخدام الكتب المدرسية ومراجعة أجهزة التابلت للتأكد من أنها داخل المنظومة وغير مهكرة واستبدال ورقة البابل شيت بأخرى جديدة إن حدث بها كشط مع عمل محضر من اللجنة بذلك والتخلص من الورقة التالفة بشكل قانوني.

وفي الختام جرى توزيع محضر الاجتماع محددا به التعليمات وارقام تليفونات غرف العمليات الرئيسية والفرعية المتصلة بها بالإدارات للتواصل في حالة اي عائق يعرقل سير الامتحان.

الجدير بالذكر أن تعليم قنا قد أنهى استعداده لامتحان الثانوية العامة بتجهيز ٦٠ لجنة موزعة على الإدارات التعليمية ا و٤١ استراحة.

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