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التعليم العالى تعلن بدء فعاليات إعداد القيادات الشبابية بالمعاهد العليا

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، بشأن بدء فعاليات فوج إعداد القيادات الشبابية بالمعاهد العليا والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة، والقائمين على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، وذلك تحت شعار (سفراء التطوع)، خلال الفترة من 7 - 10 يوليو الجاري.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب طلاب المعاهد العليا والمتوسطة ليكونوا سفراءً للتطوع، وذلك بمشاركة مختلف القطاعات بمحافظات الجمهورية.

ولفت التقرير إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن العديد من البرامج وورش العمل عن دور الصندوق والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وقانون الكشف المبكر عن المخدرات والتعريف بخدمات الخط الساخن وأنواع المخدرات المستحدثة وتأثيرها السلبي على المتعاطي،بإشراف الدكتور عبدالمنعم الجيلاني، والدكتور حسام الدين مصطفي وكيلا معهد إعداد القادة.

وأوضح التقرير أن البرنامج التدريبي يتضمن إقامة بطولة للألعاب الإلكترونية، كما يشمل برنامج رياضي ترفيهي وفني وحفل ختام للدورة، ويُختتم البرنامج بتوزيع شهادات إتمام البرنامج.

ونوه التقرير إلى أن فعاليات الافتتاح تضمنت إلقاء كلمات لكل من عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بالصندوق، والدكتور أحمد فرج رئيس الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأحمد أبوالمحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

جدير بالذكر أن هذه الفاعلية تعتبر الأولى من حيث التنظيم والفئة المُستهدفة بجمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.

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