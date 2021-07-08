"ضربوها وحرقوها".. ننشر فيديوهات الطفلة "دولت" ضحية التعذيب على يد عمها وعمتها ببولاق الدكرور

حصلت بوابة "الفجر" على فيديوهات للطفلة "دولت زينهم" البالغة من العمر سنتان ونصف، تكشف تعذيبها على يد عمها وعمتها ببولاق الدكرور.



وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهمين، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتعذيب نجلة شقيقهما واصابتها بحروق في جسدها ببولاق الدكرور.



كشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، تفاصيل تعذيب طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات، على يد عمها وعمتها ببولاق الدكرور، أن العم يدعى "أسامة.أ" والعمة تدعى "شيماء.أ"، قاما بتعذيب نجله شقيقهما نتيجة لخلافات أسرية.



وادلت والدة الطفلة بأقوالها، أن والد الطفلة مسجونًا منذ فترة في قضية مخدرات، وأن الطفلة كانت مقيمة برفقة أسرة والدها، وأنها تسلمت الطفلة لظروف سفر العم والعمة، وفوجئت باصابات وحروق بجسد الطفلة، وكان وراء ارتكاب ذلك عم وعمه الطفلة، فقومت بتحرير محضر، لأخذ حق نجلتي.



تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة تعذيب طفلة وتدعى "دولت" تبلغ من العمر ٣ سنوات على يد عمها وعمتها ببولاق الدكرور.



وافادت التحقيقات الاولية، أن والدة الطفلة المجني فوجئت بحروق واصابات بجسد طفلتها على يد عمها وعمتها.



تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط العم والعمة المتهمين بتعذيب الطفلة دولت في بولاق الدكرور.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من والدة الطفلة بتعرض طفلتهم لتعذيب على يد عمها وعمتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة الطفله "دولت"، بحروق في أماكن متفرقة من جسدها بجانب تعذيبها.

