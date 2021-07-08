بعد تفوقها على أمريكا وبريطانيا.. دلائل جعلت مصر الأكثر أمانًا

تفوقت الدولة المصرية على أمريكا وبريطانيا، في قائمة أكثر الدول أمنًا، لخدماتها السياحية الفاخرة سواء لغرض السفر أو الترفيه أو من حيث السياحة الدينية.



يرصد "الفجر"، أبرز الدلائل التي جعلت مصر الأكثر أمانًا، بعد تفوقها على أمريكا وبريطانيا .



مصر أكثر أمانًا:

تصدرت مصر في قائمة أكثر الدول أمنًا، لتأتي في المركز 65 من مجموع 134 دولة في عام 2021 متفوقة بذلك على الولايات المتحدة التى حلت في المركز 71 وإيطاليا 84 وتركيا 107 عالميًا، في القائمة التي يحتل مقدمتها ايسلندا ثم الإمارات في المرتبة الثانية، حسب مجلة "جلوبال فاينانس" الأمريكية.



وأكدت المجلة أن مصر حققت طفرة كبيرة جدًا إذ كانت في المركز 103 في قائمة الدول الأكثر أمنًا في 2019.



دلائل جعلت مصر الأكثر أمانًا:

ويرجع تصنيف مصر، من حيث الأمان والسلامة بموجب المعايير الدولية للسياحة، وذلك لتقديمها العديد من الخدمات السياحية الفاخرة سواء لغرض السفر أو الترفيه أو من حيث السياحة الدينية، وأيضا لكونها "واحدة من أقدم الوجهات السياحية في العالم".



ولعل أهم مناطق الجذب السياحي في مصر تشمل أهرامات الجيزة، ومدينتي القاهرة والإسكندرية، لاحتوائها على العديد من المعالم السياحية التي تشير إلى مدى عبق تاريخها إلى جانب الآثار الإسلامية القديمة.



وأعلنت مجلة "جلوبال فاينانس: الأمريكية، أن مصر جاءت في المركز 65 في قائمة أكثر الدول أمنًا من مجموع 134 دولة في عام 2021 متفوقة بذلك على الولايات المتحدة التى حلت في المركز 71 وإيطاليا 84 وتركيا 107 عالميًا، في القائمة التي يحتل مقدمتها ايسلندا ثم الإمارات في المرتبة الثانية.



وأشارت إلى أن معدل الوفيات للفرد هو مقياس مباشر لمدى استجابة دولة معينة بشكل جيد أو ضعيف لانتشار كورونا والذي يعتمد بدوره على البنية التحتية للرعاية الصحية في البلاد، والقدرات الحكومية، والقيادة السياسية، والثقافة في مواجهة أزمة كبرى غير متوقعة.