بهذه الطريقة..محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الفنان محمود عبد العزيز

استعاد الفنان محمد صبحى، ذكرياته مع صديقه الراجل محمود عبد العزيز، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك".



نشر الفنان محمد صبحي صورة له برفقة صديقه الرلحل محمود عبد العزيز، وعلق عليها قائلاً:" مع حبيبي وصديقي محمود عبد العزيز، الله يرحمه".







والجدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي يشارك حاليًا في مسرحية "نجوم الظهر"، وهب من إخراجه وبطولته وتأليفه، بمشاركة من الكاتب أيمن فتيحة وموسيقى وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن وديكور محمد الغرباوي، ويشاركه في بطولتها سميرة عبدالعزيز، سماح السعيد، عبدالرحيم حسن، جيهان قمري، منير مكرم، ندى ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضي، تامر ضيائي، داليا حسن