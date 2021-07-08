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دعم حميات المنصورة بتانك أكسجين 6 آلاف لتر ومبخرين هوائيين بتكلفة مليون و500 ألف جنيه

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن دعم مستشفي حميات المنصورة العام بتانك اكسجين بسعة 6 الاف لتر ومبخر هوائي سعة 180 متر مكعب ساعة ومبخر هوائي سعة 120 متر مكعب ساعة بقيمة تقديرية تتخطي مليون جنيه و500 الف.

وأشار "مكي" ان تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستشفى حميات المنصورة لتقديم خدمة طبية افضل للمرضى وخاصة مرضى فيروس كورونا والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها كما انه سيساعد في تشغيل العنايات المركزة بالمستشفى بصورة مستمرة بالإضافة إلى تشغيل شبكة الغازات وزيادة قدرتها الاستيعابية وكذا حل مشكلة نقص ضغط الاكسجين.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالشكر والتقدير لوزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد لدعمها مستشفى التي كانت في أمس الحاجة لهذا الدعم في ظل الجائحة ما تشهده منظومة الصحة علي مستوي العالم خاصة وان مرضى فيروس كورونا يحتاجون الي كل الدعم والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها كما انه سيساعد في تشغيل العنايات المركزة بالمستشفى بصورة مستمرة بالإضافة إلى تشغيل شبكة الغازات وزيادة قدرتها الاستيعابية وكذا حل مشكلة نقص ضغط الاكسجين.

وأضاف تلك المجهودات تأتي في اطار اهتمام الدولة وقيادتها السياسية ومؤسساتها بمواجهة ومجابهة جائحة كورونا ورفع كفاءة المستشفيات والتنسيق التام وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية
دعم حميات المنصورة بتانك أكسجين 6 آلاف لتر ومبخرين هوائيين بتكلفة مليون و500 ألف جنيه
دعم حميات المنصورة بتانك أكسجين 6 آلاف لتر ومبخرين هوائيين بتكلفة مليون و500 ألف جنيه
دعم حميات المنصورة بتانك أكسجين 6 آلاف لتر ومبخرين هوائيين بتكلفة مليون و500 ألف جنيه
دعم حميات المنصورة بتانك أكسجين 6 آلاف لتر ومبخرين هوائيين بتكلفة مليون و500 ألف جنيه
دعم حميات المنصورة بتانك أكسجين 6 آلاف لتر ومبخرين هوائيين بتكلفة مليون و500 ألف جنيه
دعم حميات المنصورة بتانك أكسجين 6 آلاف لتر ومبخرين هوائيين بتكلفة مليون و500 ألف جنيه
دعم حميات المنصورة بتانك أكسجين 6 آلاف لتر ومبخرين هوائيين بتكلفة مليون و500 ألف جنيه
دعم حميات المنصورة بتانك أكسجين 6 آلاف لتر ومبخرين هوائيين بتكلفة مليون و500 ألف جنيه
دعم حميات المنصورة بتانك أكسجين 6 آلاف لتر ومبخرين هوائيين بتكلفة مليون و500 ألف جنيه
دعم حميات المنصورة بتانك أكسجين 6 آلاف لتر ومبخرين هوائيين بتكلفة مليون و500 ألف جنيه

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