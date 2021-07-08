رئيس الوزراء يدعم خطة تطوير قرية غرب سهيل النوبية لتحويلها لأكبر مركز ومقصد للسياحة البيئية والعلاجية والإستشفائية

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على دعم خطة التطوير الشامل لهذا المقصد السياحى لتصبح إحدى المزارات الهامة على برامج الشركات السياحية مما يؤكد على تنوع المنتج السياحى لأسوان وتعدد أنماطه للسياحات الأثرية والثقافية والنيلية والبيئية والعلاجية والصيد والسفارى نظرًا لتمتعها بالمقومات الطبيعية والتراثية والحضارية،





مؤكدًا على أنه تم عرض رؤية المحافظة لتطوير قرية غرب سهيل على رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة لأسوان حيث جارى إعداد مخطط عمرانى متكامل يراعي فيه رفع كفاءة البنية التحتية بإدخال خدمة الصرف الصحى وإحلال المتهالك من شبكات مياه الشرب والكهرباء والإتصالات، مع التطوير والتجميل، بالإضافة إلي تحقيق التناسق المعمارى،





وأضاف اللواء أشرف عطية بأن مقترح المخطط الجديد يقوم على ربط قرية غرب سهيل بالمزارات السياحية الأخرى، وخاصة دير الأنبا سمعان ومقابر النبلاء لإستثمار سياحة السفارى ودعمها بمحطات للخدمات السياحية،





لافتًا إلي أنه على الجانب الأخر سيتم دعم الخدمات للسياحة النيلية لربط القرية بالمحميات والجزر المختلفة وعلى رأسها الحديقة الدولية الإستوائية المقابلة للقرية بغرض تحويلها إلي منتجع وحديقة حيوان إفريقية بما يساهم في إتاحة فرص عمل حقيقية لشباب القرية وزيادة كثافة الرحلات من وإلى القرية أثناء الموسم السياحى.