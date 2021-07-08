تشكيل دفاعي لمنتخب مصر في أوليمبياد طوكيو

يستعد منتخب مصر الأوليمبي للدخول في أجواء بطولة دورة الألعاب الأوليمبية التي تنطلق في الثاني والعشرين من يوليو الجاري في اليابان.





ويقع منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة رفقة كل من نظيره الإسباني والأرجنتيني بالإضافة إلى منتخب أستراليا.





ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الأوليمبي الأوليمبياد بالتشكيلة التالية:





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح





خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور





خط الهجوم: طاهر محمد - رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان



