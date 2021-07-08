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مفاجأة.. لاعب مصري جديد يقترب من مزاملة "البلدوز" في جالطة سراي

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:30 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
محمد زويد
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كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز عن بعض العروض الأوروبية والخليجية التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الأخيرة. 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" إن اللاعب بات قريبا من الرحيل عن صفوف السماوي خلال الفترة المقبلة. 

وأشار المصدر إلى أن قائد المنتخب الأوليمبي لا يفكر في الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ويفضل الاحتراف الخارجي، لمواصلة حلم الاحتراف الخارجي.

وأكدت تقارير صحفية تركية، اليوم الخميس، عن تقديم بعض وكلاء اللاعبين عرضا لإدارة نادي جالاتا سراي التركي، الذي يلعب له مهاجم الزمالك مصطفى محمد، بالتعاقد مع رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز والمنتخب المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقا لرغبة اللاعب الذي يريد خوض تجربة احترافية أوروبية جديدة.

ووفقًا لموقع Takvim التركي، فإن مسؤولي جالاتا سراي تلقوا عرضا مفاجئا، عن طريق وكلاء لاعبين، بانضمام لاعب مصري جديد إلى النادي بجوار مهاجم الفريق مصطفى محمد.

وأضاف التقرير: "اللاعب صاحب الـ24 عاماً يريد ارتداء قميص جالاتا سراي، وخوض مغامرة أوروبية جديدة من خلال الدوري التركي إلى جوار زميله مصطفى محمد".

 جدير بالذكر أن، قائد المنتخب الأوليمبي رمضان صبحي شارك مع عدد من فرق الدوري الإنجليزي رغم صغر سنه، حيث أنه يعتبر من أنجح المواهب التي جائت في تاريخ كرة القدم المصرية، ولعب صبحي بناديي هدرسفيلد وستوك سيتي.

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