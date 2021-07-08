لقاءات مكثفة بين ممثلى الشركات المصرية والسنغالية لبحث سبل التعاون





فى اطار فعاليات البعثة التجارية المصرية لدولة السنغال والتى تترأسها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى اطار مبادرة روابط الاعمال بين مصر ودول وسط وغرب افريقيا .





نظم جهاز التمثيل التمثيل التجارى بالتعاون مع مجموعة التجارى وفا بنك سلسلة لقاءات بين الشركات المصرية ونظيرتها السنغالية تصل الى حوالى 250 لقاء ، استهدفت استعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وذلك فى قطاعات مواد البناء والانشاءات والادوية والصناعات الكمياوية والهندسية فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة والغذائية .