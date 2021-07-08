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لقاءات مكثفة بين ممثلى الشركات المصرية والسنغالية لبحث سبل التعاون

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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فى اطار فعاليات البعثة التجارية المصرية لدولة السنغال والتى تترأسها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى اطار مبادرة روابط الاعمال بين مصر ودول وسط وغرب افريقيا .

نظم جهاز التمثيل التمثيل التجارى بالتعاون مع مجموعة التجارى وفا بنك سلسلة لقاءات بين الشركات المصرية ونظيرتها السنغالية تصل الى حوالى 250 لقاء  ، استهدفت استعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وذلك فى قطاعات  مواد البناء والانشاءات والادوية والصناعات الكمياوية  والهندسية فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة والغذائية  .

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