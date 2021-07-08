تعرف على موعد مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب المخضرم شوقي غريب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو بعدما تأهل الفراعنة كأبطال لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.





مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في طوكيو





و تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام الجاري 2021، حيث تبدأ الجولة الأولى بدور المجموعات أيام 22 و 25 و 28 من شهر يوليو.





و من المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب إسبانيا الأولمبي في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 22 يوليو 2021 بتوقيت الفراعنة.





ويواجه منتخب مصر الأولمبي في ثاني مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية منافسه المنتخب الأرجنتيني عند تمام التاسعة و النصف من صباح يوم 25 يوليو 2021 وذلك بتوقيت القاهرة.





ويختتم أبناء المدرب المخضرم شوقي غريب مواجهاتهم في دور المجموعات بالجولة الثالثة أمام منتخب أستراليا عند الساعة الثانية من ظهيرة يوم 28 يوليو بتوقيت القاهرة.



