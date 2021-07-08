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قرار عاجل من "المترو" بشأن الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن رفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم السبت المقبل، مع التأكيد على الإلتزام بإرتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الإحترازية من خلال عمليات التعقيم والتطهير داخل المحطات والقطارات.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه تم الإنتهاء من جميع الإستعدادات الخاصة بإستقبال محطات المترو بالخطين الأول والثاني لأبنائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة.

أوضحت الشركة فى بيانها أن الاستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل من الساعة الخامسة وربع صباحا مرورًا بأوقات الذروة حتى إنتهاء التشغيل فى تمام الساعة الواحدة صباحا والتى تقدر بعدد رحلات 1098 رحلة مقسمة بعدد 496 رحلة للخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة وعدد 602 رحلة للخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب وأيضآ الدفع بجميع القطارات المكيفه لمواجهة الطقس الحار تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق أيضًا تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أى حالات إغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة أيضًا تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور.

من جانبه أكد أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمى للشركة ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة أن هناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب ومؤكدا على أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق لإستقبال الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فورى من خلال الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) أو على الموقع الرسمي للشركة أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأضاف بكير أنه يوجد أيضا داخل عدد من محطات المترو بالخطين الأول والثاني والمحطات الرئيسية التبادلية مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، التى تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط مؤكدا على احترام المواطنين والسعى على تقديم أفضل خدمة لهم هو ما تهدف إليه إدارة مترو الأنفاق.

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