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وزير الدفاع يلتقى عدداً من الضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من الضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل مع القادة على كافة المستويات لإرساء الدعائم والأسس التى تسهم فى مواصلة عطاء القوات المسلحة جيلًا بعد جيل.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتى تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة فى أعناقهم من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

كما أشار إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة تتطلب الإستعداد القتالى الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة فى كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصرى العظيم.

وأوصى الفريق أول محمد زكى القادة والضباط بمواصلة البحث والإطلاع فى مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التى تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتمسك بالإنضباط العسكرى والمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجًا فريدًا للإنضباط والإلتزام.

وأدار القائد العام حوارًا مع القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وطالبهم بإستمرار الإرتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وإنعكاساتها على الأمن القومى المصرى.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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