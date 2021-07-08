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نسرين أمين تشارك جمهورها صور من كواليس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها عدة صور لها من كواليس تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"،عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت نسرين طافش في الصور برفقة الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة دينا الشربيني، والفنان ماجد الكدواني، وعلقت عليها قائلة:" من كواليس فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين وشخصية همس التمني، أول مرة أعمل دور صعيدي، قولولي رأيكم فيها". 



وتدور أحداث الفيلم حول حول عدة تساؤلات بشأن تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجان بها، ويقدم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة وغريبة عنه.
نسرين أمين تشارك جمهورها صور من كواليس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"
نسرين أمين تشارك جمهورها صور من كواليس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"
نسرين أمين تشارك جمهورها صور من كواليس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"
نسرين أمين تشارك جمهورها صور من كواليس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

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