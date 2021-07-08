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النيابة تباشر التحقيقات في واقعة العثور على جثة أستاذة جامعية بالتجمع الأول
الخميس 08/يوليو/2021 - 04:42 م
هايدي شعبان
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تباشر نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات في واقعة العثور على جثة أستاذة جامعية في ظروف غامضة في أحدي الشقق بالتجمع الأول.
كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا مفاداه العثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين صحته.
و بالفحص والتحريات، تبين أن الجثة لسيدة، تعمل أستاذة جامعية بأحدى الجامعات الخاصة، تبلغ من العمر 28 سنة، وتقيم داخل الشقة المشار إليها مستأجرة منذ نهاية شهر مايو الماضي.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم التحفظ على هاتفها وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.
كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا مفاداه العثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين صحته.
و بالفحص والتحريات، تبين أن الجثة لسيدة، تعمل أستاذة جامعية بأحدى الجامعات الخاصة، تبلغ من العمر 28 سنة، وتقيم داخل الشقة المشار إليها مستأجرة منذ نهاية شهر مايو الماضي.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم التحفظ على هاتفها وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.
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