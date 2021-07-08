سيرين عبد النور تحتفل بعيد زواجها وسط أجواء رومانسية

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بعيد زواجها وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"





نشرت سيرين عبد النور صورة لها برفقة زوجها وعلقت قائلة:"شريك حياتي وأحلامي، كل عيد زواج والرب حامينا،وحامي عائلتنا، بحبك ".





يشار إلى أن الفنانة سيرين عبد النور قد وقعت علي مسلسل جديد مع المنتج صادق الصباح، وكانت آخر أعمال سيرين عبد النور الدرامية هو مسلسل " دانتيل"بطولة محمود نصر،زينة مكي، وفاء فارس.