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تفاصيل مقتل اثنين وضبط عنصر اجرامى عقب تبادل لإطلاق النيران بالدقهلية 

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
هبه عبد الحفيظ
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عقب اتهامات فى العديد من القضايا، تمكن  قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، من ضبط عنصر اجرامى شديد الخطورة ومقتل اثنين آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران بالدقهلية.

 وردت معلومات لمجموعات العمل المشكله برئاسه قطاع الامن العام  مفادها اختباء عاطل  27 سنة والسابق اتهامه في عدد من القضايا والمحكوم عليه بالسجن 30 سنة  فـى 5 جنايات  وشقيقه عاطل  20  سنة والسابق إتهامه فـى عدد من القضايا والمحكوم عليه بالسجن 8 سنوات فـى قضيتي سرقة بالإكراه خطف  ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فـى قضية قتل  بشقة مُستأجرة بعقار كائن بمنطقة بدائرة قسم جمصه.


و إختباء العنصر عاطل الجنائي  26  سنة والسابق إتهامه فـى  عدد من القضايا والمطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية سرقة بالإكراه بذات المنطقة.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الاول والثاني بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بالدقهلية ومجموعات قتالية من الأمن المركزي ولدي إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران.


 وتبين مصرعهما إثر إصابتهما بعدة أعيرة نارية متفرقة، وعُثر بجوار جثتيهما على(2 بندقية آلية و17 طلقة من ذات العيار).


 كما تم استهداف الثالث  أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار).


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات. 


جاء ذلك استمرارًا لجهود القطاع فـي ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الهاربة وذوي النشاط الإجراميه  بنطاق بحيرة المنزلةبالدقهلية والمراكز المتاخمة.

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