قبل انطلاقها "السبت".. محافظ بني سويف يوجًه بتشكيل لجنة لمراجعة جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)



وجًه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة ميدانية لمراجعة تجهيزات لجان إمتحانات الثانوية العامة، للتأكد من جاهزيتها ودعمها بكافة المستلزمات اللازمة خاصة فيما يتعلق بالإضاءة والتهوية ووسائل الراحة من مراوح ومبردات مياه وتوافر عوامل الأمن والسلامة، ومراجعة مصادر الطاقة داخل اللجان، والتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة وتوفير مصادر بديلة للكهرباء في حالة حدوث انقطاع للتيار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع عقد الامتحانات على مدار شهري يوليو وأغسطس.



محافظ بني سويف

ووجًه محافظ بني سويف بتشكيل لجنة ميدانية لمراجعة تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة، للتأكد من جاهزيتها ودعمها بكافة المستلزمات اللأزمة خاصة فيما يتعلق بالإضاءة والتهوية ووسائل الراحة من مراوح ومبردات مياه وتوافر عوامل الأمن والسلامة، ومراجعة مصادر الطاقة داخل اللجان، والتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة وتوفير مصادر بديلة للكهرباء في حالة حدوث انقطاع للتيار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع عقد الامتحانات على مدار شهري يوليو وأغسطس.



لجان الثانوية العامة 2021

جاء ذلك خلال جولته الميدانية "اليوم" والتي تفقد خلالها عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق يوم السبت القادم 10 يوليو الجاري، حيث يبلغ عدد المتقدمين للامتحان أكثرمن 16 ألف و700 طالبًا وطالبة، موزعين عل 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وقد رافقه خلال الجولة: سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة والسكان وأحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف.



امتحانات الثانوية العامة 2021

وتفقد المحافظ الاستعدادات النهائية لإجراء الامتحانات الثانوية العامة ضمن الخطة التي أعدتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات،واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات التي تجرى وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مكثفة،بسبب الظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات أزمة فيروس كورونا.



اجراءات كورونا

كما اطمأن المحافظ على توافر الإجراءات الوقائية بمقرات اللجان مثل بوابات التعقيم، ومراجعة خطة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من وإلى مقار اللجان مع الالتزام بالعدد المحدد 14 طالبًا داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة،حيث تم التأكيد على ترك مسافات آمنة للتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل اللجان.



وأشار المحافظ، إلى تكليفاته لرؤساء المدن باستمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية لتكثيف أعمال النظافة ومنع الإشغالات بمحيط مقار لجان الامتحانات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مع المتابعة المستمرة طوال أيام الامتحانات لضمان نظافة محيط اللجان بشكل دائم، مع التواصل الدائم مع غرفة عمليات المديرية للتعامل مع أية مستجدات.



وكيل تعليم بني سويف

من جهتها أوضحت "سهام يوسف" أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتشرف على أعمال وإجراءات تجهيز مقرات اللجان ومتابعة سير الامتحانات وتجهيز استراحات المراقبين ورؤساء اللجان،وذلك بجانب تأمين اللجان ومحيطها بالتعاون مع الجهات الأمنية، والتنسيق مع الكهرباء لتأمين عدم انقطاع التيار أثناء الامتحان، وتوفير المواد البترولية اللازمة للسيارات من بنزين وسولار بالتعاون مع التموين، فضلًا عن التنسيق مع الصحة والإسعاف للتواجد للتعامل مع أية مواقف طارئة.



جدول الثانوية العامة 2021

وأضافت وكيلة الوزارة، أن الامتحانات سوف تبدأ يوم السبت القادم 10 يوليو بامتحان مادة اللغة العربية لطلاب العلمي والتي تختتم يوم 2 أغسطس القادم لنفس الشعبة، فيما تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية يوم "الأحد 11 يوليو" بمادة اللغة العربية وتختتم يوم 29 من نفس الشهر.

