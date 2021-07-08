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بهذه الكلمات..رامي صبري يروج لأغنيته الجديدة "بتهزري"

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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قام الفنان رامي صبري بالترويج لأغنيته الجديدة "بتهزري" التي طرحها أمس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


نشر الفنان رامي صبري مقطع فيديو لأغنيته الجديدة "بتهزري"، وعلق عليها قائلاً:"أغنيه فرحانة وفيها حب كبير، وفيها تفاؤل أكبر، وأنا بحب النوعية دي جداً من الأغاني. 

أضاف رامي صبري قائلاً:"المبدعين اللي اشتغلوا عليها زي شادي حسن عمل لحن جديد خالص، وكمان تامر حسين كتب كلام بألفاظ مختلفة تمامًا عن اللي بتسمعوه، جلال الحمداوي عمل مزيكا جديدة ومختلفة عن السوق المصري، وصوتها محترم، شريف فهمي عازف الجيتار برضو عمل صوت مختلف ". 

والأغنية من كلمات تامر حسين،ألحان شادي حسن،توزيع جلال الحمداوي، جيتار شريف فهمي. 

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