Advertisements

محلل سياسي يمني لـ"الفجر": مبعوثو الأمم المتحدة فشلوا في مهامهم بسبب الحوثي.. ومخرج الأزمة يتلخص في توحيد الشرعية

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:56 م
المحلل السياسي اليمني محمد أحمد شيخ المصعبي
المحلل السياسي اليمني محمد أحمد شيخ المصعبي
الشحات غريب
Advertisements
قال المحلل السياسي اليمني محمد أحمد شيخ المصعبي، إن ممارسات ميليشيا الحوثي الوحشة وتعاملها مع شعب الشمال ليس بجديد، فإن المليشيات لا تراعي الأعراف ولا القيم ولايهمها أي أمر.


وأضاف المصعبي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"،  بأن المبعوثين الدوليين فشلو جمعيا لأن ميليشيا الحوثي قرارها في إيران وليس في صنعاء.

◄ الأمم المتحدة

وأكد  أن قرار الأمم المتحدة بوضع ميليشا الحوثي على اللائحه السوداء فهذا القرار لايوخر في جماعه لاتؤمن بالعمل السياسي ولا تعترف بالمجتمع الدولي فهناك طرق يمكن يتخذها المجتمع الدولي لإخضاع الميليشيا للتخلي عن العنف ولكن كل المحادثات لم تجدي ولن تجدي مالم يكون هناك إجماع دولي وإقليمي للضغط على الداعمين لجماعة الحوثي.

 ◄مخرج الأزمه اليمنية 

وكشف بأن مخرج الأزمه اليمنية جزء منه في الشرعية اليمنية فهي غير موحدة القرار وهناك تيار يرى أن نهاية الازمة مرتبط بنهايته وهذا أحد الأسباب والسبب الآخر تملص قياده الشرعية من محادثاتها مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي حرر أرض الجنوب من المليشيات الحوثيين والارهابيين، فلو تم توحيد الشرعية وترتيب صفوفها وعملت من المحافظات المحررة نموذج لربما كان ثار شعب الشمال على تلك المليشيات.

◄ محافظة مأرب

وحول مجازر الحوثي على أسوار مأرب تعتبر سيطرة الحوثي على مأرب نهايه الشرعيه كذلك يريد السيطرة على ثرواتها النفطية والغازية والزراعية ولهذا فاالميشيات منتحره على أسوار مارب لأنه بسيطرتها تعتبر اكملت حدود الجمهورية العربية اليمنية.

 ◄ محافظة شبوة 

وبالحديث حول  ما يحدث في محافظة شبوة  أكد بأنه تعودت عليه المحافظة منذ اجتياح الشمال للجنوب في حرب ظالمه عام 94، فقد زرع في هذه المحافظة كل التيارات الداعشية والقاعدية في حرب 7/71994.

 ◄ التدخلات الإيرانية والتركية

واختتم حديثه حول التدخلات الإيرانية والتركية في اليمن حيث أكد أن هناك أطماع الدولتين للسيطرة على باب المندب ووضع لهم قدم في الجزر اليمنية لكي يتحكومون في الملاحة البحرية وإلحاق الضرر بدول الخليج العربي ومصر العربية وكل الدول التي تقع على البحر الأحمر والبحر العربي، فهذة الأطماع منذ أعوام قديمة كما لايخفى على أحد أن هناك من داخل الشرعية مايسهل لهم ذالك من خلال متابعتنا للاعلام التابع لتلك الجماعات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا ايران اليمن الحوثيين اخر الاخبار اخبار اليمن

أخبار تهمك

رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ يوم

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقرر التخلص من نجم الفريق

منذ ساعتين و 43 دقيقة

يورو 202 ينعش خزينة برشلونة بمبلغ 2.6 مليون يورو

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

تشكيل دفاعي لمنتخب مصر في أوليمبياد طوكيو

منذ 43 دقيقة

رسميًا.. مدرب الزمالك يقرر الرحيل عن منصبه

منذ ساعتين و 20 دقيقة

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة جديدة لجريزمان في واقعة الفيديو المسرب

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"سعود اليوسفي": معركة الخلاص من المليشيات الحوثية قريبة جداً بعد اتفاق الرياض

خبير سياسي: خطة مدبرة بين "جماعة الإصلاح" و"ميليشيا الحوثي"

قيادي بجبهة الضالع لـ"الفجر": مليشيا الحوثي لا عهد لهم.. وهذه طبيعة الأوضاع الميدانية

أكاديمي بجامعة عدن لــ"الفجر": التدخل الإيراني والتركي عقّد الأزمة اليمنية وجعل المشهد ضبابي (حوار)

خبير عسكري يمني لــ"الفجر": جرائم مليشيا الحوثي الإيرانية تستهدف الإنسانية وتدمر شعبنا

قائد عسكري لـ"الفجر": يوجد تنسيق بين الحوثي والإصلاح لخدمة إيران وتركيا.. ويكشف حل الأزمة باليمن (حوار)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:36 م

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

12:11 م

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

02:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

03:54 م

رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

03:59 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي