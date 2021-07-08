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بهذه الطريقة.. نوال الزغبي تروج لألبومها الجديد

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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روجت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، لألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام المُقبلة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات " تويتر". 


نشرت نوال الزغبي تغريدة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة:" الألبوم الجديد قريب جداً، انتظروني".



وكانت نوال قد استقالت من نقابة الفنانين اللبنانية، خلال الساعات الماضية، اعتراضًا على الأوضاع التي تشهدها النقابة في الفترة الأخيرة.

وقالت نوال الزغبي، في نص استقالتها: "عطفًا على موافقكم وعلى البيانات الصادرة عنكم والتي تطلبون فيها من المنتسبين إلى النقابة عدم التعرض للأحزاب والتيارات السياسية، وهي سابقة خطيرة في بلد يتجاوز عمره 1000 سنة ثقافة وحضارة، ويُعتبر مركزًا أساسيا للفكر العربي، ولما كنا ننتمي إلى نقابتكم منذ أكثر من عشرين سنة، ونظرًا إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يمر بها وطننا الحبيب منذ أكثر من عام ونصف،


أضافت:"ونظرًا للدور السلبي الذي يلعبه معظم الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية في لبنان وعدم اكتراثهم للانزلاق الاقتصادي والمالي والأمني الحاصل، متمسكين بمصالح شخصية ضيقة لا ترتقي إلى مستوى المصلحة العامة". 

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