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توتنهام يقترب من خطف صفقة مميزة

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:00 م
توتنهام
توتنهام
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام الإنجليزي أصبح قريبًا من التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإيطالي من أجل تدعيم خط الدفاع.

وأفاد موقع فوتبول إنسايدر البريطاني بأن توتنهام اتفق على الشروط الشخصية مع الياباني تايكيرو تومياسو نجم دفاع بولونيا الإيطالي.

وأكد الموقع البريطاني أن النادي اللندني يتقدم في سباق التعاقد مع النجم الياباني البالغ من العمر 22 عامًا على أتالانتا بيرجامو الإيطالي.

وأوضح الموقع البريطاني أن تومياسو الذي يلعب في قلب الدفاع والظهير الأيمن سبق له اللعب مع ناديأفيسبا فوكوكو الياباني ونادي سينت ترويدن البلجيكي.

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