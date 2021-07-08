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الزمالك يستهدف ضم «الهداف»

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي الزمالك للتعاقد مع صفقة كبرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت التقارير أن إدارة نادي الزمالك تستعد لتقديم عرض رسمي لحسام حسن مهاجم فريق سموحة المُعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي، لضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وكانت عددا من وسائل الإعلام قد ربطت اسم حسام حسن بالانتقال لصفوف النادي الأهلي، مؤكدة أن مسؤولي القلعة الحمراء أبدوا اهتماما كبيرا بضم اللاعب.

وفيما تحدث حسام حسن في مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" عبر فضائية "إم بي سي مصر" عن أنباء انتقاله لصفوف أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك؛ قائلا: "خطوة الانتقال لاحد الناديين هي خطوة صعبة للغاية ويجب التفكير فيها جيدا، خاصة أنني لن أضمن المشاركة أساسيًا، لأني سأصبح وسط مجموعة لاعبين أقوياء جدًا".

وأضاف: "أركز حاليا على أهلي طرابلس فقط، وأي عروض ستكون من خلال سموحة، خاصة وأن النادي لا يُمانع في أي شىء، وما يقرره سأوافق عليه".

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