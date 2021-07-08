وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات لرؤساء شركات قطاع البترول بلغ عددها 7 شركات ونائبًا وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة لشغل بعض المواقع الشاغرة وشملت الحركة:





المهندس محمد حسن حافظ أحمد قنديل رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي





المهندس محمد فتحي حسن عمر رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس"





المهندس حاتم محمد عبدالغني حماد رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول "ميدتاب"





المهندس حازم محمود لطفي محمد رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ميدور للكهرباء "ميداليك"





المهندس نبيل عبدالصادق عبدالعليم جمعه رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسلام بالإضافة إلى عمله الأصلي





المهندس حازم حافظ حسنين عيد رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الوسطاني للبترول









المهندس محمود أنور عبدالحكيم عبداللطيف خبيرًا بمستوي نائبًا لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" وإعارته للعمل بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"