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تكليف خبير المساعدات الفنية لتجهيز قاعة محاكمة متهمي قضية "الجوكر"

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أمر المستشار محمد سعيد الشيربيني رئيس الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإخطار المهندس الفني بالحضور بجلسة 25 يوليو الجاري وتجهيز القاعة بالأجهزة اللازمة، وذلك لعرض الأحراز المطلوبة في محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهمًا بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 في القضية المعروفة إعلاميًا باسم " الجوكر ".

كانت قد طلبت المحكمة جميع الاحراز من الاسلحه والذخائر والطلقات المضبوطه وطلبت ايضا السيديهات الخاصه بالمقاطع المصوره عبر مواقع اليوتيوب والخاصه بالمتهمين الاول محمد علي عبد الخالق والثاني تامر جمال محمد حسني بتاريخ 20 و21 سبتمبر 2019 وكذا الخاصه باحداث تجمهر ميدان الاربعين بمحافظه السويس بتاريخ 20 سبتمبر 2019.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.


كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المتهمين في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم " الجوكر " للمحاكمة

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