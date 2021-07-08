Advertisements

رئاسة الجمهورية تدين اغتيال رئيس هايتى وتدعو للتهدئة واستئناف العملية السياسية

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاغتيال الرئيس " جوفينيل مويس " رئیس جمهورية هايتي وتتقدم بخالص تعازيها للحكومة والشعب الهايتي الصديق في هذا الحادث الأليم، وتؤكد على ضرورة تقديم المسئولين عن هذه الجريمة إلى العدالة دون تأخير.


وفى بيان لرئاسة الجمهورية، أشار السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلي أنه "في هذا الصدد، تدعو جمهورية مصر العربية كافة الأطراف في جمهورية هايتي إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية في البلاد والعمل على استعادة الاستقرار على نحو يضمن أمن الشعب الهايتي وسلامة مؤسسات الدولة".

أخبار تهمك

الزمالك يقرر التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ يوم

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ حوالي 5 ساعات

عملاق أوروبي يرصد 4 ملايين يورو لضم نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

ضربة جديدة لجريزمان في واقعة الفيديو المسرب

منذ ساعتين و 45 دقيقة

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستهدف ضم «الهداف»

منذ ساعة و 16 دقيقة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ ربع ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رسميًا.. مدرب الزمالك يقرر الرحيل عن منصبه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 6 ساعات

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:02 م

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

05:21 م

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

03:36 م

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

02:00 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

12:11 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي