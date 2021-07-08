Advertisements

أمير منطقة جازان يزور محافظة الريث ويلتقي أهالي المحافظة

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements


قام الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة تفقدية لمحافظة الريث، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
والتقى سمو أمير منطقة جازان أهالي المحافظة لبحث وتبادل وجهات النظر حول كل ما يُهم التنمية في المحافظة والمراكز والقرى التابعة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها.
وشدد سموه على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول, والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية بلادنا المباركة وحفظ مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية, مبرزاً التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن وفي مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية, والتضحية بأرواحهم للذود عن أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن, لينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.
رافق سموه في الجولة التي شملت محافظة الريث ومراكز القهر، والجبل الأسود، وعمود، وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر ومحافظ الريث فيصل بن لبدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جازان أمير جازان

أخبار تهمك

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ يوم

رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك يقرر التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عملاق أوروبي يرصد 4 ملايين يورو لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ أقل من ساعة

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستهدف ضم «الهداف»

منذ ساعة و 18 دقيقة

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ 17 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رسميًا.. مدرب الزمالك يقرر الرحيل عن منصبه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة جديدة لجريزمان في واقعة الفيديو المسرب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "أمير جازان بالنيابة" يوجه بتنفيذ توجيهات ولاة الأمر

أمير ⁧‫جازان‬⁩ يستقبل قائد القوة ومدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة

محافظ "داير جازان" يستقبل المهنئين بالعيد ويحضر تكريم المرابطين

أمير جازان يقلّد عددًا من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة

أمير جازان يقلد عددا من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة

أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث بالجبل الأسود

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:02 م

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

05:21 م

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

03:36 م

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

02:00 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

12:11 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي