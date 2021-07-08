أمير منطقة جازان يزور محافظة الريث ويلتقي أهالي المحافظة





قام الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة تفقدية لمحافظة الريث، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

والتقى سمو أمير منطقة جازان أهالي المحافظة لبحث وتبادل وجهات النظر حول كل ما يُهم التنمية في المحافظة والمراكز والقرى التابعة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها.

وشدد سموه على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول, والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية بلادنا المباركة وحفظ مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية, مبرزاً التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن وفي مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية, والتضحية بأرواحهم للذود عن أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن, لينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.

رافق سموه في الجولة التي شملت محافظة الريث ومراكز القهر، والجبل الأسود، وعمود، وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر ومحافظ الريث فيصل بن لبدة.