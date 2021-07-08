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شاهد..منة فضالي بالحجاب في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منة فضالي عدة صور لها خلال قضاءها لعطلتها الصيفية في تركيا، وظهرت فيها برفقة والدتها، ظهرت فيها وهي مُرتدية فستان باللون الأسود، وبدت فيها وهي مرتدية الحجاب، وعلقت عليها قائلة :"جامع السليمانية". 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي الدرامية مسلسل"نسل الأغراب"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، نجلاء بدر، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.
شاهد..منة فضالي بالحجاب في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
شاهد..منة فضالي بالحجاب في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
شاهد..منة فضالي بالحجاب في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
شاهد..منة فضالي بالحجاب في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
شاهد..منة فضالي بالحجاب في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
شاهد..منة فضالي بالحجاب في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

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