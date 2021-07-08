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أول تحرك قانوني ضد المُدونة هبة مبروك بعد إعلان زواجها من كلب (صور)

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدّم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ ضد المُدونة هبة مبروك، والتي يتابعها مليون شخص، بعد إعلانها الزواج من كلب، نتيجة خلافات مع زوجها.

ونشرت المدونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لزواجها من الكلب، وعلق المحامي قائلا: "منتهى السخافة والحمق - ضل كلب ولا ضل حيطة”.

وتضمن البلاغ: “أن تلك التصرفات (الغبية) أثارت غضب كافة النساء قبل الرجال، وأن ذلك يمثل جريمة واقعها قد يؤدي إلى كارثة، فتصدير فشلها في حياتها الخاصة لايمكن أن يُصدّر إلى جُموع العالم بالإهانة للجنس البشري عمومًا، حيث إن الإهانة ليست مُوجهة إلى الرجال خاصة، إنما للنساء والأطفال”.

وأضاف مقدم البلاغ: "هذا يمثل اذراءً واضحًا لكل الأديان التي تؤكد على تكريم الإنسان، وأنه خليفة الله في أرضه طبقًا لنص الماده 98 عُقوبات، والتي تُمثل أيضًا جريمة التمييز بين طوائف المجتمع، وتكدير السلم العام طبقا لنص المواد 176 من قانون العقوبات، والتي تُعاقب بالحبس والغرامة على كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس، وكل من قام بعمل من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو الطوائف، إهدارًا لمبدأ العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".

واستطرد محفوظ: “تلك الأفعال من المُدونة هبة مبروك، تمثل أيضًا جريمه التنمر المنصوص عليها بنص الماده 309 عقوبات، وجريمة إساءة استعمال الإنترنت والاعتداء على القيم الأسرية، طبقًا لنص المادة 25 من قانون الإنترنت الجديد، ويُعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة”.

وتابع: “تلك الأفعال يعتبرها كل صاحب دين وعقل رشيد، هي بمثابه إهانة لكل الجنس البشري رجالًا ونساءً”.

واختتم بلاغه المُقدم إلكترونيًا بضرورة تطبيق القانون، وسرعة ضبطها وإحضارها، وتقديمها لمحاكمة عاجلة، جزاءً لما فعلته، وعرضها على لجنة طبية للكشف على قُواها العقلية، واتخاذ اللازم قانونًا".
أول تحرك قانوني ضد المُدونة هبة مبروك بعد إعلان زواجها من كلب (صور)
أول تحرك قانوني ضد المُدونة هبة مبروك بعد إعلان زواجها من كلب (صور)

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