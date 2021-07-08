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عملاق أوروبي يرصد 4 ملايين يورو لضم نجم الأهلي

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:30 م
الاهلي
الاهلي
محمد أيمن
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رصدت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي التركي مبلغ أربعة ملايين يورو من أجل الحصول على توقيع واحد من أبرز نجوم النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة " تاكفم " التركية إلى أن نادي جالطة سراي التركي على الرغم من أنه يرتبط بمواجهة من العيار الثقيل أمام أيندهوفن الهولندي في تصفيات الدور التمهيدي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا إلى أنه يبحث عن التعاقد مع لاعب في وسط الملعب لسد النقص العدد الموجود في ذلك المركز.

وأكدت الصحيفة إلى أن العملاق التركي يواجه أزمة كبيرة على مستوى مركز وسط الميدان ويسعى إلى حلها في أقرب وقت ووضع الدولي المالي أليو ديانج نجم النادي الأهلي من أجل الحصول على خدماته كخيار أول مع رصد مبلغ 4 مليون يورو أي ما يعادل 75 مليون جنيه.

يُذكر أن ديانج بات واحد من الركائز الأساسية في تشكيل المارد الأحمر ويقدم مردود جيد خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي جعل كبار الأندية الأوروبية تطمح في الحصول على خدماته.

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