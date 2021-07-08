Advertisements
"رياضة النواب" تعرض نتائج زيارتها لمحافظة الدقهلية الأسبوع المقبل
الخميس 08/يوليو/2021 - 05:31 م
عبداللطيف هيبة
Advertisements
اختتمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، زيارتها الميدانية لمحافظتي الدقهلية والشرقية التي استغرقت ٣ أيام، بلقاء جماهيرى بقرية البجلات مركز منية النصر بالدقهلية.
ونظم النائب السيد سمير عضو مجلس النواب، المؤتمر الجماهيري، وشارك فيه الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية وعدد من رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب بمنية النصر، كما شهد اللقاء استعراض رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب، المشكلات التي تعاني منها تلك المراكز والتي تتمثل في عدم صيانة الملاعب وعدم إستكمال إنشاء الملاعب ومشروعات التطوير ببعض المراكز.
من جانبه أعلن الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، أن وزارة الشباب والرياضة أخطرته بإنهاء مشكلة ملعب قرية البجلات التي سبق وتقدم النائب السيد سمير بطلب إحاطة بشأنها، مؤكدا بأن المعلب سيتم صيانته وتجديده الأسبوع المقبل.
واكد رئيس اللجنة، إن ما تم استعراضه خلال اللقاء من مشكلات سيتم تناولها في لجنة الشباب والرياضة الأسبوع المقبل مع باقي مارصدته اللجنة من طلبات خلال زيارتها الميدانية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مضيفًا: سنحصل علي توقيتات محددة لتنفيذ تلك الطلبات من جانب الوزارة، حتي يتم الانتهاء من كافة المشروعات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements