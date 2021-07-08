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"رياضة النواب" تعرض نتائج زيارتها لمحافظة الدقهلية الأسبوع المقبل

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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اختتمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، زيارتها الميدانية لمحافظتي الدقهلية والشرقية التي استغرقت ٣ أيام، بلقاء جماهيرى بقرية البجلات مركز منية النصر بالدقهلية.

ونظم النائب السيد سمير عضو مجلس النواب، المؤتمر الجماهيري، وشارك فيه الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية وعدد من رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب بمنية النصر، كما شهد اللقاء استعراض رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب، المشكلات التي تعاني منها تلك المراكز والتي تتمثل في عدم صيانة الملاعب وعدم إستكمال إنشاء الملاعب ومشروعات التطوير ببعض المراكز.


من جانبه أعلن الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، أن وزارة الشباب والرياضة أخطرته بإنهاء مشكلة ملعب قرية البجلات التي سبق وتقدم النائب السيد سمير بطلب إحاطة بشأنها، مؤكدا بأن المعلب سيتم صيانته وتجديده الأسبوع المقبل.

واكد رئيس اللجنة، إن ما تم استعراضه خلال اللقاء من مشكلات سيتم تناولها في لجنة الشباب والرياضة الأسبوع المقبل مع باقي مارصدته اللجنة من طلبات خلال زيارتها الميدانية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مضيفًا: سنحصل علي توقيتات محددة لتنفيذ تلك الطلبات من جانب الوزارة، حتي يتم الانتهاء من كافة المشروعات.

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