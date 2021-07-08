هاجر أحمد تنفي شائعة عقد قرانها وتُعلق :"أنا مش مرتبطة"

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة الفنانة هاجر أحمد الدرامية مسلسل "أحسن أب"، وهو بطولة علي ربيع، سامي مغاوري أحمد فتحي، هالة فاخر، إيمان السيد، عماد رشاد، وتأليف أحمد محيي، إخراج معتز التوني، إنتاج شركة سينرجي.

انتشرت خلال الأيام الماضية، أخبار عديدة تزعم احتفال الفنانة هاجر أحمد اليوم بعقد قرانها، لكنها حرصت على نفي تلك التصريحات، مؤكدة أنه في حاله ارتباطها سوف تعلن عن ذلك.وقالت هاجر أحمد في تصريحات صحفية:"أنا مش مرتبطة ومفيش حاجة من الكلام ده، ولما يكون في حاجة هقول".