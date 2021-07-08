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وزيرة التجارة والصناعة تتفقد اجتماعات الشركات المصرية ونظيرتها السنغالية

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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 كلفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التمثيل التجارى المصرى بإعداد تقرير مفصل بكافة نتائج الاجتماعات التى عقدتها الشركات المصرية المشاركة ببعثة روابط الاعمال الى دولتى الكاميرون والسنغال ، وتحديد حجم الاتفاقات والتعاقدات التى تم الاتفاق عليها خلال البعثة ، مع التأكيد على اهمية تذليل اى عقبات تعترض تنفيذ هذه الاتفاقات .

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة يرافقها الدكتور  احمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى و منير ادجيرى    الرئيس التنفيذى لفرع التجارى وفا بنك  ،  للقاءات الثنائية التى اجرتها الشركات المصرية مع نظيرتها السنغالية وذلك ضمن فعاليات البعثة التجارية المصرية لدولة السنغال والتى ينظمها التنثيل التجارى المصرى بالتعاون مع التجارى وفا بنك ، حيث استمعت الوزيرة الى بعض الاستفسارات من ممثلى الشركات من البلدين ووجهت باتخاذ كافة الاجراءات لتسهيل انسياب حركة التبادل التجارى بين القاهرة وداكار خلال المرحلة المقبلة .

وفى ردها على استفسار حول امكانية توفير اليات لتمويل حركة التبادل السلعى بين مصر والسنغال ، اشارت جامع الى اهمية الاستفادة من التواجد القوى لمجموعة التجارى وفا بنك فى اكثر من 15 دولة افريقية وكذا الخدمات التمويلية التى يتيحها لتحقيق انسياب فى التجارة البينية .

وفى هذا الاطار اوضح  تامر راغب رئيس قطاع الشركات بالتجارى وفا بنك بمصر ان البنك يتيح بالفعل اليات لتمويل الصفقات التجارية قبل الشحن وذلك فى اطار سلسلة الخدمات التى يتيحها التجارى وفا بنك لتيسير حركة التجارة بين البلدان الافريقية .

ومن جانبه اشار الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى إلى أنه تم عقد ما يقرب من 250 اجتماع ثنائى للشركات المصرية مع نظيرتها السنغالية وقد تركزت لقاءات الشركات فى  قطاعات  مواد البناء والانشاءات والادوية والصناعات الكمياوية  والهندسية فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة والغذائية والجلود والطباعة ، مؤكدا سعى التمثيل التجارى من خلال مكاتبه بالخارج للاعداد للبعثات المقبلة فى اطار تنفيذ مبادرة روابط الاعمال بين مصر ودول وسط وغرب افريقيا .

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