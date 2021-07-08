مصر للطيران تسيير 80 رحلة دولية وداخلية غدا

أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير غدا الجمعة، 80 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 7 آلاف راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.



وقالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 63 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، كازابلانكا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، مدريد، لارناكا، أثينا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، جنيف، دبي، إسطنبول، امستردام، بروكسل، فرانكفورت،كوبنهاجن، موسكو، جوبا، بودابيست، ميلانو، عمّان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، فيينا، ميونخ، عنتيبي، أديس أبابا، أبوظبي، برلين، واشنطن، إربيل)، بالإضافة إلى 14 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 7 آلاف راكبا.

