محافظ الفيوم يتفقد مشروعات تطوير مدينة الفيوم





تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، مشروعات تطوير مدينة الفيوم، للوقوف على سير العمل.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تابع خلال جولته التفقدية الأعمال الإنشائية التى يجري تنفيذها بمنطقة السواقي وحديقة المدينة، موجهًا مسئولي الشركات المنفذة بالانتهاء من أعمال التطوير خلال التوقيتات الزمنية المقررة، حتى تدخل تلك المشروعات الخدمة بكامل طاقتها وتكون متنفسًا لأبناء الفيوم.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن أعمال التطوير تتم بشكلٍ يتوائم مع البعدين البيئي والجمالي للمنطقتين، مع المحافظة على قيمتهما البيئية والحضارية، لافتًا إلى العمل في نقل كافة المرافق وتحويل مسارها بعيدًا عن مناطق التطوير بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.



وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال التطوير التى تتم بمنطقة السواقي وحديقة المدينة، تأتي بالتوازي مع أعمال انشاء 14 عمارة سكنية بميدان الحواتم، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المدن، إضافة لتخطيط 6 مناطق غير مخططة بقيمة 120 مليون جنيه بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.



ووجه محافظ الفيوم، بضرورة تضافر كافة الجهود مع التنسيق الدائم بين مسئولي شركات المرافق خاصة شركتي الغاز ومياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة الأعمال مع مسئولي الشركات المنفذة لتفادى أي معوقات، كما وجه مسئولي الشركة المنفذة لأعمال تطوير منطقة السواقي بتأهيل النصب التذكاري بشكل يتلائم مع طبيعة المنطقة، لافتًا إلى أن الأعمال تسير بخطى متسارعة، في إطار الاستغلال الأمثل لكافة أصول ومقدرات الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.



الجدير بالذكر أن مشروعات التطوير الجاري تنفيذها لن تحمل المحافظة أية تكلفة مالية، وسيكون العمل بها بنظام حق الانتفاع بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للمحافظة، وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد البنية التحتية للمنطقتين بالكامل، وإنشاء أعمال هندسية على بحر يوسف بمنطقة السواقي فضلًا عن الخدمات الأخرى من بازارات لعرض الحرف اليدوية ومطاعم وكافيتريات، بجانب المناطق المجانية المفتوحة للزوار بالمنطقتين، كما سيتم تزويد حديقة المدينة بمناطق لألعاب الأطفال، ونوادي صحية وسينما، ومطاعم وكافيتريات ومناطق خدمات عامة.

