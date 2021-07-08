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محافظ الفيوم يتفقد مشروعات تطوير مدينة الفيوم
الخميس 08/يوليو/2021 - 05:38 م
الفيوم: ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، مشروعات تطوير مدينة الفيوم، للوقوف على سير العمل.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تابع خلال جولته التفقدية الأعمال الإنشائية التى يجري تنفيذها بمنطقة السواقي وحديقة المدينة، موجهًا مسئولي الشركات المنفذة بالانتهاء من أعمال التطوير خلال التوقيتات الزمنية المقررة، حتى تدخل تلك المشروعات الخدمة بكامل طاقتها وتكون متنفسًا لأبناء الفيوم.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن أعمال التطوير تتم بشكلٍ يتوائم مع البعدين البيئي والجمالي للمنطقتين، مع المحافظة على قيمتهما البيئية والحضارية، لافتًا إلى العمل في نقل كافة المرافق وتحويل مسارها بعيدًا عن مناطق التطوير بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال التطوير التى تتم بمنطقة السواقي وحديقة المدينة، تأتي بالتوازي مع أعمال انشاء 14 عمارة سكنية بميدان الحواتم، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المدن، إضافة لتخطيط 6 مناطق غير مخططة بقيمة 120 مليون جنيه بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.
ووجه محافظ الفيوم، بضرورة تضافر كافة الجهود مع التنسيق الدائم بين مسئولي شركات المرافق خاصة شركتي الغاز ومياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة الأعمال مع مسئولي الشركات المنفذة لتفادى أي معوقات، كما وجه مسئولي الشركة المنفذة لأعمال تطوير منطقة السواقي بتأهيل النصب التذكاري بشكل يتلائم مع طبيعة المنطقة، لافتًا إلى أن الأعمال تسير بخطى متسارعة، في إطار الاستغلال الأمثل لكافة أصول ومقدرات الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.
الجدير بالذكر أن مشروعات التطوير الجاري تنفيذها لن تحمل المحافظة أية تكلفة مالية، وسيكون العمل بها بنظام حق الانتفاع بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للمحافظة، وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد البنية التحتية للمنطقتين بالكامل، وإنشاء أعمال هندسية على بحر يوسف بمنطقة السواقي فضلًا عن الخدمات الأخرى من بازارات لعرض الحرف اليدوية ومطاعم وكافيتريات، بجانب المناطق المجانية المفتوحة للزوار بالمنطقتين، كما سيتم تزويد حديقة المدينة بمناطق لألعاب الأطفال، ونوادي صحية وسينما، ومطاعم وكافيتريات ومناطق خدمات عامة.
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