هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟ داعية يُجيب (فيديو)

كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن حكم شراء الأضحية بالتقسيط، قائلًا إنه يجوز شرائها ولا حرج في ذلك، ويجب أن تتم الأضحية بعد صلاة العيد، حيث أن من قام بالذبح قبلها فهي ليست من النسق في شيء ولكنه تقرب من الله.



وقال "عبد المعز" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية"دي ام سي" اليوم الخميس إن الله يسر على عباده بأن من يستطيع الأضحية فليضحي ومن أراد أن يقوم بشراء الأضحية بالتقسيط فيمكنه ذلك.



وفي ذات السياق أكد الشيخ هاني تمام، أحد علماء الأزهر الشريف، أن ليس إلزامًا على الشخص غير المقتدر أن يقوم بشراء الأضحية بالتقسيط من واجب التخفيف.



وأشار إلى أن شرائها ليس واجب عليه، ولكنه في الوقت ذاته جائز وليس حرام والأضحية صحيحة ولكن من باب التخفيف ليس واجب عليه أن يقوم بالتقسيط لشرائها خاصة إذا كانت حالته المادية لا تسمح.





